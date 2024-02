Gwiazda tenisa o Arynie Sabalence. "Czułam, że ludzie nie chcą z nią grać"

W ostatnich tygodniach Aryna Sabalenka imponują formą. Tenisistka która nie tak dawno uznawana była za zawodniczkę, która swój tenis opiera głównie na sile fizycznej obroniła tytuł Australian Open i po raz szósty z rzędu osiągnęła co najmniej półfinał turnieju Wielkiego Szlema. Ekspersi widzą zmiany w grze Białorusinki. Głos zabierają również gwiazdy dyscypliny.

Przez lata do Aryny Sabalenki przylgnęła łatka tenisistki, która owszem potrafi korzystać z ogromnej siły fizycznej, ale wiąże się to z jej niedokładnością i negatywnymi emocjami, które wielokrotnie sprawiały, że Białorusinka przegrywała kluczowe mecze.

Krzyki, połamane rakiety, pretensje do trenera i frustracja prowadząca do kolejnych błędów. Tak wyglądały występy Aryny Sabalenki w meczach, w których przytrafiło jej się kilka pomyłek. Po latach Białorusinka opanowała nieco swój charakter, w czym pomogły jej wizyty u specjalisty.

- Pracowałam z psychologiem przez kilka lat. W pewnym momencie zdecydowałam, że muszę wymyślić, jak zacząć się kontrolować - przyznawała Sabalenka.

Biorąc pod uwagę jej ostatnie, znakomite występy można dojść do wniosku, że Sabalenka znalazła złoty środek. Widać to również po jej zgoła odmiennym zachowaniu na korcie. W półfinale Australian Open przeciwko Coco Gauff nawet przez moment nie straciła "chłodnej głowy". W pierwszym secie w którym nie wszystko szło po jej myśli, na sytuację na korcie reagowała spokojem i skupieniem na kolejnej akcji. To przyniosło oczekiwane efekty.

Zmiany u Białorusinki dostrzegły również jej koleżanki z kortu. Głos w sprawie Sabalenki zabrała Naomi Osaka, która w rozmowie z "tennisuptodate.com" przyznała, że zmieniła się energia wokół wiceliderki rankingu WTA.

- Aryna ma po prostu inną energię wokół siebie. Widzę, że częściej się uśmiecha. To naprawdę miłe i fajnie zobaczyć taką zmianę. Zawsze czułam, że jest zawodniczką, z którą ludzie nie chcą za bardzo grać. To jest coś, co uderza w ciebie bezpośrednio - przyznała Osaka.

W ostatnich dniach Sabalenka wycofała się z udziału w turnieju WTA 1000 w Dosze. Tytułu i punktów rankingowych w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich bronić będzie Iga Świątek. To oznacza, że Polka ma zagwarantowany dodatkowy tydzień na pozycji liderki rankingu WTA. W sumie - 91 tygodni.