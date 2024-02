NFL Super Bowl 2024 pokażą Polsat i Polsat Sport

O godzinie 0:05 w nocy z niedzieli na poniedziałek Polsat i Polsat Sport pokażą jedno z najważniejszych wydarzeń telewizyjnych świata. Super Bowl czyli finał najlepszej ligi futbolu amerykańskiego to realizowane aż na 165 kamer rozrywkowe show łączące w sobie mecz i koncert muzyczny. Polska transmisja będzie dostępna też w streamingu Polsat Box Go.

Super Bowl to drugie po finale Ligi Mistrzów UEFA najchętniej oglądane wydarzenie sportowe o charakterze dorocznym. Jego widownia stale rośnie, a w ostatnich dwóch dekadach regularnie przekracza 100 milionów widzów w samych tylko Stanach Zjednoczonych. Mimo że tegoroczna edycja Super Bowl jest już 58. w historii, to wydarzenie dopiero po raz pierwszy zawita do Las Vegas. W tygodniu rozgrywania finału ligi NFL populacja miasta znanego jako rozrywkowa stolica świata powiększyła się aż o 300 000 osób! Do stolicy stanu Nevada zjechali bowiem nie tylko kibice, ale także gwiazdy muzyki i kina oraz wszelkiej maści showmeni. Rozpiska imprez towarzyszących finałowi ligi NFL obejmuje m.in. przyjęcie organizowane przez gwiazdora NBA – Shaquile’a O’Neila, występ światowej klasy DJa - Davida Guetty czy turniej golfowy spod znaku słynnego magazynu Sports Illustrated. Do Las Vegas niemal na pewno przyjdzie też czternastokrotna laureatka muzycznych nagród Grammy, Taylor Swift, prywatnie partnerka jednego z bohaterów Super Bowl - Travisa Kelce. W Polsacie głównym, Polsacie Sport i Polsat Box Go transmisja ruszy o godzinie 0:05 w nocy z niedzieli na poniedziałek, a mecz skomentują Jędrzej Stęszewski oraz Witold Cebulewski.

Super Bowl to więcej niż sport

Z biegiem lat Super Bowl wykroczył poza ramy wydarzenia sportowego i stał się medialnym fenomenem. Od lat o możliwość koncertowania w przerwie meczu zabiegają największe gwiazdy światowej muzyki, a ich wizerunkowe korzyści z występów są tak wielkie, że NFL nie oferuje artystom wynagrodzenia. Za sprawą scenografii, choreografii, realizacji telewizyjnej oraz najnowszych technologii scenicznych występy te stanowią dzieła sztuki. W tym roku główną gwiazdą wieczoru będzie Usher. Król muzyki R&B w ten sposób uczci jubileusz 30-lecia na scenie. Przy okazji Super Bowl globalne koncerny wydają fortunę na możliwość dotarcia do widzów ze swoimi ofertami. W 2024 roku koszt półminutowej reklamy emitowanej na stadionie i w telewizji oscyluje w okolicach 7 milionów dolarów! Ale taki wydatek się opłaca, bo kompilacje tych produkcji cieszą się później także ogromną popularnością w internecie, a wykładowcy najlepszych uczelni filmowych i reklamowych prezentują je swoim studentom. W tym roku do realizacji telewizyjnej Super Bowl użytych zostanie aż 165 kamer, w tym między innymi 3 drony, 5 kamer podwieszanych typu FlyCam, 23 kamery wykorzystujące rzeczywistość rozszerzoną, 16-metrowe kinowe ramię do panoramowania i 48 kamer do powtórek w zwolnionym tempie Super - Slow Motion. Amerykanie zrealizują transmisję w technologii HDR, a widzowie za oceanem sami będą mogli wybrać, czy chcą oglądać mecz w rozdzielczości 4K czy w Full HD.

Szansa na rewanż i okazja do wyrównania rekordu

Dopiero drugi raz w blisko 60-letniej historii Super Bowl naprzeciw siebie staną drużyny Kansas City Chiefs i San Francisco 49ers. Ich poprzednie starcie na tym szczeblu miało miejsce w roku 2020. Wówczas wygrali Chiefs, dla których był to 2. tytuł mistrzowski. Kolejny zgarnęli rok temu i tym samym mają obecnie szansę, by stać się zaledwie 9. drużyną w historii NFL, która obroniła mistrzostwo. Wyczyn ten mają już na koncie ich rywale z Kalifornii, którzy są jednocześnie 4. najbardziej utytułowaną drużyną ligi. 49ers łącznie mają 5 tytułów - tyle samo, co ekipa z Dallas i o jeden mniej niż rywale z Pittsburga i Bostonu.