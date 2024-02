Polski klub po 75 latach znika z mapy rozgrywek! Czy to koniec?

Próby znalezienia sponsorów podejmowane w lipcu 2023 przez prezesa klubu Sławomira Konopa nie przyniosły oczekiwanych w Rawiczu rezultatów. Problemy finansowe nasilały się z każdym kolejnym miesiącem a Kolejarz, aby uzyskać licencję, musiał napełnić pustą klubową kasę.

Pierwsze informacje o tym, że Kolejarz może nie przystąpić do rozgrywek drugiej ligi, pojawiły się jeszcze w 2023 roku. W listopadzie o w związku z oskarżeniami udział w zorganizowanej grupie przestępczej, do aresztu trafił prezes klubu - Sławomir Konop. To był początek końca klubu z Rawicza.

W styczniu bieżącego roku w portalach internetowych pojawiły się pierwsze informacje, że Kolejarz nie ma realnych szans na przystąpienie do rozgrywek drugiej ligi. Jako pierwsi informację podali redaktorzy portalu sportowegniezno.pl, powołując się na klubowego informatora. Jego zdaniem klub jest blisko upadku, a w Rawiczu nikt nie chce już słyszeć o wspieraniu lokalnego żużla.

Jeszcze w grudniu klub nie uzyskał licencji na występy w drugiej lidze w sezonie 2024, ale złożył od tej decyzji odwołanie. Ostatecznie i ono zostało odrzucone i Polski Związek Motorowy ostatecznie zadecydował o nieprzyznaniu licencji Kolejarzowi.

W sezonie 2024 nie pojedziemy do Rawicza😢 Mamy nadzieję, że @KolejarzRawicz wróci za rok🤞

👉 https://t.co/M7nqb1uJOp — Krajowa Liga Żużlowa (@KrajowaLZ) February 6, 2024

Klub z Rawicza nie spełnił podstawowych warunków formalnych do uczestniczenia w rozgrywkach i wciąż zalega z opłatami względem ZUS-u i Urzędu Skarbowego. To tylko wierzchołek góry lodowej problemów Kolejarza. "Pod wodą" kryją się zaległości wobec zawodników i innych podmiotów.

Mało prawdopodobne jest to, że klub, który w 1954 roku wywalczył brązowy medal Drużynowych Mistrzostw Polski, wróci jeszcze do rozgrywek. To pierwszy taki przypadek w historii Kolejarza, który od 1996 nieprzerwanie występował w pierwszej i w drugiej lidze.