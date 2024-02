ORLEN Wisła Płock to drużyna, której nie trzeba przedstawiać żadnemu kibicowi piłki ręcznej w Polsce. W obecnym sezonie ORLEN Superligi podopieczni trenera Xaviego Sabate spisują się wyśmienicie. Po rozegranych 18 seriach pozostają jedyną niepokonaną drużyną w lidze. W grudniu ubiegłego roku, po bardzo zaciętym meczu, pokonali swojego największego rywala- Industrię Kielce.

Wiodącymi postaciami w płockiej drużynie są zdecydowanie: Michał Daszek (62 bramki, 79% skuteczności) oraz Przemysław Krajewski (61 bramek, 75% skuteczności).



Energa Wybrzeże Gdańsk aktualnie znajduje się w diametralnie innej sytuacji i najważniejsza dla młodej drużyny jest możliwość przetestowania swoich umiejętności na tle takiego rywala. W pierwszym meczu obu ekip w obecnym sezonie rozegranym w Płocku, pomimo znacznej różnicy punktowej, nie było to starcie do jednej bramki.



W Gdańsku zatem szykuje się ciekawe widowisko, które zobaczą licznie zgromadzeni kibice. Dodatkowo będzie to okazja do zaprezentowania się gdańskim fanom nowego zawodnika Wybrzeża. Do drużyny dołączył właśnie Mateusz Góralski. Co ciekawe, prawoskrzydłowy pochodzi z Płocka, w którym zaczynał swoją przygodę z piłką ręczną w klubie MUKS 21 Płock.

