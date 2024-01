Wyrównany mecz w Gnieźnie. Wielkie emocje w meczu o "6 punków"

W 12. rundzie ORLEN Superligi spotkały się sąsiadujące w tabeli MKS Urbis Gniezno i Piotrcovia Piotrków Trybunalski. Przed spotkaniem mówiło się, że to mecz za "6 punktów". W pierwszym meczu, we wrześniu górą były gnieźnianki, które stawiano w roli faworytek przed dzisiejszym rewanżem. Piotrkowianki postawiły poprzeczkę bardzo wysoko, ale po 60. minutach gry to gospodynie opuszczały plac gry usatysfakcjonowane, bowiem zwyciężyły 30:28.

Początek meczu to zdecydowana przewaga drużyny gości. Skuteczne w ofensywie były Sobecka i Królikowska, rzuty karne, bez błędu wykonywała kapitan drużyny Joanna Waga. Piotrkowianki miały także silne wsparcie bramkarki Oliwii Suligi. W gronie gnieźnianek brakowało skuteczności, które zaliczały błędy w ataku i tym samym nie powiększały swojego dorobku punktowego. Te błędy i lepsza skuteczność gości sprawiły, że w 14. minucie na tablicy widniał wynik 4:11. Gnieźnianki doprowadziły do czterobramkowej różnicy i po pierwszej połowie wynik meczu to 13:17.

Druga część meczu to zdecydowana odmiana drużyny z Gniezna. Trafiały Nurska, Łęgowska i Hartman a koncert w bramce grała Daria Konieczna. Fantastyczny doping kompletu publiczności niósł "Pszczoły" po kolejne trafienia. W 45. minucie mecz rozpoczął się od nowa. Po kolejnych skutecznych akcjach w ataku żółto-czarne doprowadziły do remisu 19:19. Choć goście potrafili jeszcze wrócić na prowadzenie, inicjatywę zdecydowania przejęły gnieźnianki. Od 47 minuty aż do ostatniej syreny nie oddały prowadzenia, zwyciężając 30:28.

MKS URBIS Gniezno - MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski 30:28 (13:17)

MKS URBIS Gniezno: Konieczna (13/27), Hoffmann (0/3), Hypka (2/13) – Łęgowska (6), Hartman (6), Kuriata (6), Nurska (4), Szczepanik (3), Siwka (3), Giszczyńska (1), Lipok (1), Chojnacka, Wabińska, Tanaś, Widuch, Matysek

MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski: Sarnecka (13/35), Suliga (4/12) – Królikowska (7), Waga (7), Sobecka (5), Świerczek (3), Raduszko (3), Gadzina (2), Szczepanek (1), Grobelna, Mokrzka, Trbovic, Martins Schneider

ORLEN Superliga