2:0 w starciu gigantów. Polska legenda z awansem do półfinału!

Pierwszy ćwierćfinał IEM-u Katowice był niezwykłym wydarzeniem dla polskiej społeczności Counter Strike'a - starciem dwóch wielkich legend gry, mistrzów rozgrywanego w "Spodku" turnieju z 2014 roku (w barwach organizacji Virtus.pro): Wiktora "TaZa" Wojtasa i Filipa "NEO" Kubskiego.

"TaZ" i "NEO" są bliskimi przyjaciółmi, spędzili długie lata grając w jednym zespole, a lista ich wspólnych esportowych osiągnięć jest imponująca. Do marca tego roku byli właścicielami i graczami organizacji HONORIS, a obecnie obaj są trenerami jednych z najlepszych drużyn na świecie - Wojtas w G2 Esports (6. miejsce w rankingu HLTV), Kubski w FaZe Clan (2. miejsce).

- Nie mogę się doczekać, by zobaczyć kibiców i usłyszeć krzyk polskich fanów. Bardzo się cieszę, że będziemy mieli szansę zmierzyć się ze sobą jeszcze raz - mówił "TaZ" przed trenerskim pojedynkiem z "NEO". - To szalone, że nasza rywalizacja zaczęła się od Counter Strike'a 1.6, potem połączyliśmy siły i graliśmy razem w wiele wersji gry, a teraz, po 19 latach, na początku ery CS-a 2, znów ze sobą rywalizujemy nie jako zawodnicy, a jako trenerzy - dodał Wojtas.

Legendarny polski gracz wyraził też nadzieję, że katowicka publiczność w czasie meczu jego drużyny z FaZe będzie szaleć z emocji. A tych od samego początku nie brakowało, publiczność co chwila miała powody do żywiołowych reakcji po efektownych zagraniach zawodników obu drużyn.

Mecz w "Spodku" otworzyła wybrana przez ekipę "TaZa" mapie Inferno. Gracze G2 rozpoczęli ją po stronie broniącej i szybko wyszli na prowadzenie 4:0. Świetny początek mieli Nemanja "nexa" Isaković i Nemanja "huNter" Kovac, ale później do głosu doszło FaZe. Zawodnicy "NEO" od stanu 2:5 zwyciężyli w pięciu kolejnych rundach i przy zmianie stron to oni prowadzili (7:5). Grając już po stronie broniącej, wygrali rundę pistoletową bez straty zawodnika i znaleźli się w znakomitej pozycji, by zwyciężyć na wybranej przez rywali mapie.

G2 zdołało przezwyciężyć kryzys i po serii świetnych rund po stronnie atakującej wyrównało na 9:9. Kluczowa dla losów Inferno okazała się dziewiętnasta rozgrywka. Wygrało ją FaZe, dzięki czemu z powrotem nabrało impetu, zapisało na swoim koncie również trzy kolejne starcia i wygrało 13:9.

Na mapie Ancient, wskazanej przez drużynę Kubskiego, w zaczynającej rywalizację rundzie pistoletowej lepsze było FaZe. Potem kibice w "Spodku" zobaczyli kilka wyrównanych rund, jednak od stanu 2:2 mapę zdominował zespół trenowany przez "NEO", który zaczął mapę po stronie atakującej. Świetnie spisywali się Helvijs "broky" Saukants i Havard "rain" Nygaard, a po drugiej stronie zawodził snajper G2 Ilja "m0NESY" Ospipow.

FaZe przechodziło na stronę broniącą prowadząc 9:3, a mogło nawet wyżej, gdyby w ostatniej rundzie pierwszej części mapy popisu swoich umiejętności nie dał gwiazdor ekipy "TaZa", "huNter". W ataku graczom G2 udało się odrobić część strat i doprowadzić do wyniku 10:6, ale końcówka znów należała do graczy "NEO". W ostatniej rundzie jako ostatni z zawodników drużyny TaZa" przy życiu pozostał "m0NESY" i dzielnie walczył do końca, jednak w końcu uległ grającym w przewadze liczebnej rywalom i mecz się zakończył.

Bohaterem meczu był "broky", który zanotował 43 eliminacje, a sam został wyeliminowany tylko 20-krotnie (bilans +23).

Tym samym w półfinale IEM-u Katowice 2024 zobaczymy Kubskiego i jego zespół. W sobotę rywalami Faze Clanu będą gracze MOUZ, wśród nich polski prowadzący Kamil "siuhy" Szkaradek. Początek meczu o godzinie 16:15.

W drugim piątkowym ćwierćfinale (start o 19:30) zespół ENCE, czterema polskimi zawodnikami (Paweł "dycha" Dycha, Krzysztof "Goofy" Górski, Kacper "Kylar" Walukiewicz, Aleksander "hades" Miśkiewicz) oraz polskim trenerem (Jakub "kuben" Gurczyński) zmierzy się z Team Falcons.

Intel Exteme Masters Katowice 2024, ćwierćfinał

FaZe Clan - G2 Esports 2:0 (Inferno 13:9, Ancient 13:6)

Faze: Finn "karrigan" Andersen, Havard "rain" Nygaard, David "frozen" Cernansky, Robin "ropz" Kool, Helvijs "broky" Saukants .

Trener: Filip "NEO" Kubski.

G2 Esports: Nikola "NiKo" Kovac, Nemanja "huNter-" Kovac, Nemanja "nexa" Isaković, Rasmus "HooXi" Nielsen, Ilja "m0NESY" Osipow.

Trener: Wiktor "TaZ" Wojtas.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport