W ćwierćfinale turnieju ATP 250 w Dallas dojdzie do amerykańskiego pojedynku - Frances Tiafoe kontra Marcos Giron. Relacja live i wynik na żywo meczu Tiafoe - Giron na Polsatsport.pl.

W poprzedniej rundzie Frances Tiafoe również zmierzył się ze swoim rodakiem - Alexem Michelsenem. W pierwszym secie Michelsen prowadził 4:2, ale Tiafoe wygrał cztery gemy z rzędu i zwyciężył seta 6:4. W drugiej odsłonie Tiafoe miał już przewagę trzech gemów (4:1) i jej nie stracił, wygrywając 6:3 i całe spotkanie 2:0.

Marcos Giron w 1/8 pokonał Maxa Purcella. W pierwszym secie tenisiści prowadzili wyrównany bój do stanu 3:3. Potem dwa gemy z rzędu zdobył Amerykanin i utrzymał przewagę do końca partii, wygrywając ją 6:4. W drugim secie dominował Giron, który wyszedł na prowadzenie 3:1 i go nie zmarnował. Wygrał 6:3 i cały mecz 2:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Tiafoe – Giron na Polsatsport.pl. Początek ok. godz. 02:00.

Karolina Zielonka, Polsat Sport