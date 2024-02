Wyjątkowy projekt siatkarskiej fanki. Upamiętni tragicznie zmarłych graczy

Do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,8, które nazwano "tragedią stulecia", doszło 6 lutego 2023 roku. W wyniku katastrofy w samej południowo-wschodniej części Turcji zginęły ponad 53 tysiące ludzi (kolejne 6 tysięcy osób straciło życie w sąsiedniej Syrii), w tym 56 osób, związanych z siatkówką. Gulnur Ozfer Gorgun, która wydała niedawno - po ponad czterech latach mozolnej pracy - bardzo dobrze przyjęty album "Voleybolun Unutulmazlari. Biz Takimi" ("Niezapomniani siatkówki. My, drużyna"), zapowiedziała pracę nad nowym projektem, w którym przedstawi historie wszystkich zawodników, zawodniczek, trenerów i działaczy siatkarskich, którzy zginęli w trzęsieniu ziemi.

ZOBACZ TAKŻE: Niewyobrażalna tragedia! 24 młodych siatkarzy i siatkarek zginęło pod gruzami hotelu w Turcji

- Album upamiętniający 56 osób, które straciły życie w "tragedii stulecia", będzie zawierał biografie i zdjęcia tragicznie zmarłych, a także wspomnienia bliskich na ich temat. Marzy mi się, by ta praca trafiła do wszystkich bibliotek w Turcji, a jeśli będzie to możliwe - na całym świecie. W tej sposób oddamy hołd ludziom siatkówki, którzy przedwcześnie nas opuścili - powiedziała Gulnur Ozfer Gorgun w rozmowie z dziennikiem "Hurriyet".

61-letnia Gulnur Ozfer Gorgun jest prawdziwą fanką siatkówki. Była zawodniczka juniorskich drużyn Galatasaray Stambuł udzielała się w licznych akcjach charytatywnych, organizując między innymi zbiórkę krwi Yucela Aslana, byłego zawodnika tureckiej reprezentacji, cierpiącego na białaczkę, zaś po jego śmierci napisała książkę "Kahramanlar Olmez. Bir Gonul Adamina Binlerce Gonul Destegi" ("Bohaterowie nie umierają. Tysiące serc wsparcia dla człowieka o wielkim sercu"), z której całkowity dochód przekazała rodzinie siatkarza. Poza tym Gulnur Ozfer Gorgun prężnie działa w powstającym dopiero Cyfrowym Muzeum Siatkówki, działa w Radzie Nadzorczej Stowarzyszenia Kibiców Galatasaray, Funduszu Charytatywnym GSK i Fundacji Edukacyjnej Galatasaray. Jest również prezesem Stowarzyszenia Niezapomnianych Siatkówki.

"Voleybolun Unutulmazlari. Biz Takimi" ("Niezapomniani siatkówki. My, drużyna"), nad którą 61-latka pracowała przez 4,5 roku, została tuż po wydaniu uznana za dzieło kultowe. Autorka w pięciu tomach na 2218 stronach przedstawiła sylwetki 712 najważniejszych osób w tureckiej siatkówce. Album ten, zawierający 10 tysięcy zdjęć, z których spora część nie była nigdy wcześniej publikowana, waży aż 18,7 kg.