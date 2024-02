Włoska modelka szokuje. "98 procent piłkarzy zdradza swoje partnerki"

W ostatnim czasie na czołówki brytyjskich brukowców trafiła sprawa Kyle'a Walkera, kapitana Manchesteru City, który przyznał się do kolejnych zdrad. Anni Kilner, żona i matka trójki dzieci angielskiego obrońcy, przekazała zaś mediom, że nie zamierza kolejny raz wybaczać piłkarzowi i ogłosiła definitywny koniec ich małżeństwa. Co więcej, Lauryn Goodman, kochanka Walkera, z którą reprezentant Anglii także ma dziecko, opowiedziała tabloidom, że jej romans z zawodnikiem nie był jednorazowym wyskokiem, a kapitan "The Citizens" przez kilka lat (!) prowadził podwójne życie z obiema kobietami.

Dość nieoczekiwanie w obronie Kyle'a Walkera stanęła Paola Saulino, włoska modelka i aktorka, a także zadeklarowana fanka SSC Napoli. Podkreśliła ona, że zdrada - zwłaszcza jeśli chodzi o mężczyzn - jest czymś naturalnym, a niewierność piłkarzy w ogóle nie powinna nikogo zaskakiwać.

- Biorę mężczyzn takimi, jakimi są, a nie jakimi ich sobie wyobrażamy. Nie mam żadnych złudzeń. Miałam relacje z trzema zawodnikami z Premier League, o których dowiadywałam się później, że byli zaręczeni albo już po ślubie. Nie jestem zaskoczona tym, co zrobił Kyle Walker. Wierzę, że zdrada jest czymś naturalnym. Sympatyzuję z nim, bo 98 procent piłkarzy zdradza swoje partnerki. Choć może nie do tego stopnia, żeby wieść podwójne życie - podkreśliła Saulino w rozmowie z dziennikiem "Daily Star".

Paola Saulino znana jest z kontrowersyjnych wypowiedzi. W ubiegłym roku zasłynęła deklaracją, że jeśli SSC Napoli wygra Ligę Mistrzów, wynajmie piętrowy autobus, którym będzie jeździła po Neapolu zupełnie nago.