Do starcia Bayeru z Bayernem dojdzie w ramach 21. kolejki rozgrywek. W dotychczasowych dwudziestu spotkaniach ekipa z Leverkusen zgromadziła 52 punkty, z kolei zespół z Monachium 50. Reszta stawki jest już daleko w tyle - trzecie VfB Stuttgart i czwarta Borussia Dortmund tracą do lidera po 12 "oczek". Bayer w tym sezonie jest niepokonany - jego dorobek to 16 zwycięstw i cztery remisy. Monachijczycy przegrali dwa spotkania.

W poprzedniej kolejce oba walczące o mistrzostwo Niemiec zespoły zanotowały zwycięstwa. Bayern wygrał u siebie z Borussią Moenchengladbach 3:1, a jednego z goli zdobył w tym meczu ścigający rekord Roberta Lewandowskiego Harry Kane. "Aptekarze" pokonali na wyjeździe Darmstadt 2:0 po dwóch trafieniach Nathana Telli.

W pierwszym meczu tych drużyn, w 4. kolejce, na Allianz Arenie w Monachium padł remis 2:2. Dla gospodarzy bramki strzelili Kane i Leon Goretzka, dla gości Alejandro Grimaldo oraz Exequiel Palacios z rzutu karnego. Czy tym razem w starciu dwóch zdecydowanie najlepszych ekip sezonu zostanie wyłoniony zwycięzca?

GW, Polsat Sport