Były piłkarz Realu Madryt skazany! To strzelec gola w finale Ligi Mistrzów

Według informacji, do których dotarł dziennik "El Periodico", Mijatović zataił lub zaniżył prowizje, jakie dostał za pomoc przy finalizacji transferów Roystona Drenthe, który trafił do "Królewskich" z Feyenoordu Rotterdam za 14 milionów euro i Klaasa-Jana Huntelaara, pozyskanego w 2009 roku z Ajaksu Amsterdam za 27 milionów euro. Mało tego, nawet po zwolnieniu z posady dyrektora sportowego Realu Madryt (funkcję tę sprawował od 2 lipca 2006 do 20 maja 2009) pobierał od znajomych agentów wynagrodzenie za udział przy transferach do drużyny ze stolicy Hiszpanii. "Wspólnicy" często rozliczali się z nim nie za pośrednictwem bezpośrednich przelewów, ale np. pokrywając koszty leczenia członków rodziny Mijatovicia lub opłacając czesne za szkołę jego dziecka.

Na tym jednak nie koniec zarzutów. Hiszpańscy kontrolerzy udowodnili Predragowi Mijatoviciowi, że wyłudził on również milion euro od dwóch należących do niego firm ze Szwajcarii, o których... również nie wpominał w corocznych zeznaniach podatkowych. Za pozyskaną w ten sposób kwotę były reprezentant Jugosławii oraz Serbii i Czarnogóry miał dom w La Moraleja, luksusowej części Madrytu.

Były napastnik "Królewskich" został skazany na karę grzywny. Ponadto musi pokryć wszystkie zaległości wobec hiszpańskiego fiskusa.

Predrag Mijatović trafił do Realu Madryt w 1996 roku z Valencii. W barwach tego klubu w ciągu trzech lat rozegrał 90 meczów, strzelając 29 goli. Urodzony w Titogradzie (obecnie Podgoricy) napastnik zasłynął przede wszystkim zdobyciem jedynego gola w finałowym meczu Ligi Mistrzów przeciwko Juventusowi w 1998 roku, wygranego przez "Królewskich" 1:0.