Dobre skoki Polaków w Lake Placid. Różnice były minimalne

Dobra postawa polskich skoczków w kwalifikacjach do sobotniego konkursu Pucharu Świata w amerykańskim Lake Placid. Biało-Czerwoni w komplecie awansowali do zawodów, a Aleksander Zniszczoł, Dawid Kubacki i Kamil Stoch zajęli miejsca od 12. do 14., z niewielką stratą do czołówki. Wygrał Słoweniec Lovro Kos.