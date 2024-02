Ronnie O'Sullivan nie zagra w Welsh Open! Niepokojący powód

Przypomnijmy - niedawno O'Sullivan wycofał się z German Masters. Tym razem kilka dni przed rozpoczęciem turnieju Anglik przekazał wiadomość o tym, że nie zagra w Welsh Open.

Dlaczego O'Sullivan nie gra w Welsh Open? Jak się okazało, wybitny snookerzysta zmaga się z problemami z tremą i lękiem. "Mam z tym problem od wielu lat" - napisał "The Rocket", przepraszając wszystkich, którzy kupili bilety po to, żeby obejrzeć go w akcji przy okazji najbliższego turnieju rankingowego.

48-letni lider światowego rankingu niedawno triumfował w UK Championship, World Grand Prix i Mastersie. W Welsh Open najlepszy był czterokrotnie, z czego po raz ostatni w 2016 roku, kiedy pokonał w finale Neila Robertsona.

Wycofanie się O'Sullivana to nie jedyna kiepska wiadomość dla wszystkich, którzy planują śledzić Welsh Open. W turnieju nie zagra również Judd Trump.