Gol Roberta Lewandowskiego w szalonym meczu! Zaskakująca wpadka z drużyną Polaków

W pierwszym składzie Barcelony znalazł się Robert Lewandowski, podczas gdy na ławce rezerwowych usiadł Kamil Jóźwiak. Za czerwoną kartkę pauzował Kamil Piątkowski.



Zobacz także: Były piłkarz Realu Madryt skazany! To strzelec gola w finale Ligi Mistrzów





Od początku gospodarze mieli przewagę, co przełożyło się na trafienie Lamine Yamala. Prowadzenie mogło być jednak wyższe - swoją sytuację zmarnował m.in. Robert Lewandowski, który po koronkowej akcji kolegów nie potrafił skierować piłki do siatki. To zemściło się chwilę później. W 43. minucie gola wyrównującego strzelił Ricard Sanchez i obie drużyny schodziły na przerwę przy remisie 1:1.

W drugiej połowie nadal nie brakowało. Po kwadransie Granada sensacyjnie objęła prowadzenie, a całą akcję sfinalizował Facundo Pellistri. Na trafienie młodego Urugwajczyka odpowiedział trzy minuty później Lewandowski, wykorzystując dobre dogranie Ilkaya Gundogana.

Polski napastnik, który strzelił dziesiątego gola w tym sezonie La Liga, nakręcał kolegów do kolejnych ataków, lecz to Granada lepiej zareagowała. Ignasi Miquel zaskoczył Marc-Andre ter Stegen i goście znowu objęli prowadzenie. Wymiana ciosów trwała w najlepsze. Na dziewięć minut przed końcem błysnął Yamal, który najpierw odebrał piłkę Jose Callejonowi, a następnie pięknie przymierzył z dystansu. Było 3:3.



W 84. minucie na boisku pojawił się Jóźwiak. Mimo naporu Barcelony wynik nie uległ już zmianie.



FC Barcelona - Granada 3:3 (1:1)

Bramki: Yamal 14, 81 Lewandowski 63 - Sanchez 43, Pellistri 60, Miquel 66.

Polsat Sport