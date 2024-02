Uczestnik mistrzostw świata w 2002 roku mówił o tym na przykładzie największej gwiazdy Biało-Czerwonych, Roberta Lewandowskiego. - To niesamowity, wybitny piłkarz, który przez dwanaście lat grał na najwyższym światowym poziomie. Ale to nie znaczy, że nie może usiąść na ławce rezerwowych, kiedy jest słabszy. Jest w słabszej dyspozycji, wystawiam kogoś innego. Panowie, liczy się dobro narodowe - podkreślił.

Wcześniej w czasie dyskusji Hajto posłużył się również przykładem Wojciecha Szczęsnego. W opinii byłego gracza m.in. Schalke Gelsenkirchen i Southampton, po wyjazdowej porażce Polaków z Mołdawią 2:3 z czerwcu ubiegłego roku, bramki naszej drużyny narodowej w kolejnym spotkaniu powinien bronić ktoś inny, kto miałby "wolną głowę i w danym momencie więcej szczęścia".

- Jeżeli Szczęsny gra słabo z Mołdawią, przy trzech bramkach popełnia karygodne błędy, to w następnym meczu wystawiam Bułkę, bo mamy takie możliwości. Jeżeli Robert jest w słabszej formie fizycznej i nie strzela goli, daję szansę komuś innemu - dodał potem.

- Dziś polskiej federacji i polskiemu kibicowi potrzebne jest to, żeby pojechać na Euro do Niemiec. Idę po to Euro po trupach, a nie klepiąc się po plecach z Lewandowskim, bo ja jestem fajny trener. Jeżeli w dzisiejszych czasach chcesz osiągnąć w piłce sukces, podejmujesz czasami mega brutalne decyzje, albo po prostu w tej piłce cię nie ma. Co z tego, że masz dobrą relację z piłkarzem, jak za chwilę nie masz pracy jako selekcjoner. Sorry, tak wygląda piłka - uzasadnił swoje podejście ekspert "Cafe Futbol".

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport