Takie wieści przekazała "Gazeta Krakowska". Przypomnijmy, że na początku lutego szeregi krakowskiego zespołu opuścił Mikołaj Biegański. 22-latek przeniósł się na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu do amerykańskiego San Jose Earthquakes. Wówczas wydawało się, że numerem jeden w bramce Wisły będzie Kamil Broda. Niedługo po odejściu Biegańskiego wychowanek "Białej Gwiazdy" doznał jednak kontuzji mięśni brzucha. Uraz wyklucza go z gry na około miesiąc.

W związku z tym Wisła pozostała jedynie z Alvaro Ratonem. Wiele jednak wskazuje na to, że jeszcze tej zimy do zespołu Alberta Rude dołączy nowy golkiper. Warto wspomnieć, iż według "Gazety Krakowskiej" Gikiewicz nie jest jedynym potencjalnym kandydatem do gry w "Białej Gwieździe". Klub ma jeszcze rozważać Macieja Gostomskiego z Górnika Łęczna oraz Kacpra Bieszczada z Zagłębia Lubin, który aktualnie przebywa na wypożyczeniu w Rakowie Częstochowa.

Co ciekawe, Gikiewicz niedawno udzielił wywiadu portalowi Meczyki.pl, w którym stwierdził, że jest gotowy na powrót do Polski. Jak podkreślił, oferta musi być dla niego satysfakcjonująca pod kątem sportowym. Finansowo nie będzie miał zbyt wygórowanych oczekiwań.

Przypomnijmy, że urodzony w Olsztynie bramkarz opuścił polską ligę w lipcu 2014 roku, kiedy to zamienił Śląsk Wrocław na Eintracht Brunszwik. Wówczas rozpoczęła się, jak się potem okazało, jego bardzo udana kariera za naszą zachodnią granicą. Gikiewicz przywdziewał barwy wspomnianego Eintrachtu, a następnie SC Freiburg, Unionu Berlin i FC Augsburg. Ze szczególnie dobrej strony prezentował się w tych dwóch ostatnich zespołach. Łącznie w Bundeslidze rozegrał 126 spotkań, a w 2. Bundeslidze równe 100.

Latem zeszłego roku zamienił Niemcy na Turcję i przeszedł do MKE Ankaragucu. W barwach stołecznej ekipy rozegrał siedem spotkań, po czym rozwiązał kontrakt.

Wisła Kraków zakończyła 2023 rok na piątym miejscu w tabeli Fortuna 1 Ligi. Zimą "Biała Gwiazda" zatrudniła nowego szkoleniowca. Został nim Hiszpan Albert Rude.