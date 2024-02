Niespodzianka! Porażka mistrzów Polski w niedzielnym meczu PKO BP Ekstraklasy

Niespodzianka w Grodzisku Wielkopolski - broniąca się przed spadkiem Warta pokonała mistrza Polski, Raków Częstochowa. Dla poznańskiej drużyny było to dopiero drugie zwycięstwo w tym sezonie na własnym stadionie. To pierwsze odnieśli... 29 lipca ubiegłego roku. To jednocześnie pierwsza wygrana poznaniaków nad Rakowem od momentu powrotu do PKO BP Ekstraklasy.