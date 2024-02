WTA w Dausze: Emma Raducanu - Anhelina Kalinina. Relacja live i wynik na żywo

Mimo, że Emma Raducanu od 2021 nie wygrała nic w kobiecym tenisie, to Brytyjka wciąż wzbudza ogromne zainteresowanie. Po nieudanym występie na kortach w Melbourne i Abu Zabi, 296. zawodniczka rankingu WTA powalczy o jak najlepszy wynik w Dausze. Jej rywalką w pierwszym meczu będzie reprezentantka Ukrainy - Anhelina Kalinina. Relacja live i wynik na żywo z meczu Emma Raducanu - Anhelina Kalinina na Polsatsport.pl.

Powoli przyzwyczajamy się do tego, że więcej niż o sukcesach Emmy Raducanu pisze się o jej kolejnych kontuzjach i wywiadach. Nic w tym dziwnego. Do Brytyjki przylgnęło miano jednego z najbardziej niespełnionych talentów ostatnich lat w kobiecym tourze. Mimo, że Raducanu ma zaledwie 21 lat!

Kibice Brytyjki liczyli na to, że po wyleczeniu poważnych kontuzji Raducanu nawiążę do swoich najlepszych lat, czyli zwycięstwa w US Open w 2021 roku. Niestety od tego czasu minęły już prawie trzy lata, a formy u 21-latki jak nie było widać, tak nie widać po dziś dzień.

Nie tak dawno 296. aktualnie tenisistka świata udzieliła głośnego wywiadu, w którym przyznała, że żałuje tego zwycięstwa.

- Musiałam bardzo szybko dorosnąć. Kiedy wygrałam, byłam bardzo naiwna. Czasami myślę, że żałuję zwycięstwa US Open - przekonywała w czerwcu 2023 w rozmowie z "Sunday Times".

W ostatnim czasie zmieniła jednak zdanie.

- Myślę, że kiedy mówiłam takie rzeczy, to nie bardzo miałam czas zatrzymać się i cofnąć się myślami do tamtych wspomnień. W tym miejscu, w którym znajduje się dziś, nie zamieniłabym wygranej w US Open na nic innego w świecie - przyznała ostatnio 21-latka.

Na kortach w Dausze, Brytyjka ma kolejną szansę. Tym razem jej rywalką będzie Anhelina Kalinina. Ukrainka również jest daleka od formy.



Obie tenisistki zmierzą się po raz drugi w karierze. W ostatnim pojedynku pomiędzy nimi w 2022 roku górą była Ukrainka. Czy Raducanu weźmie rewanż?

Relacja live i wynik na żywo z meczu Emma Raducanu - Anhelina Kalinina na Polsatsport.pl.