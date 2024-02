Czy Grabara zatrzyma Manchester City? Tak Polak broni w tym sezonie (WIDEO)

Kamil Grabara i jego FC Kopenhaga we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów zmierzą się z Manchesterem City. Czy Polak powstrzyma Erlinga Haalanda i spółkę?

Ekipa z Danii to jedna z rewelacji tego sezonu Ligi Mistrzów. Kopenhaga awansowała do fazy pucharowej, w końcowej tabeli niespodziewanie wyprzedzając Manchester United i Galatasaray. We wtorek Grabara postara się powstrzymać Haalanda i spółkę w starciu z Manchesterem City.

Kopenhaga i Manchester zmierzyły się ze sobą w 2022 roku w fazie grupowej Champions League. W Anglii gospodarze triumfowali 5:0, natomiast w Danii padł bezbramkowy remis.

Kamil Grabara w Lidze Mistrzów 2023/2024:

Transmisja meczu FC Kopenhaga - Manchester City we wtorek w Polsacie Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek meczu o godzinie 21.00. Start przedmeczowego studia o godzinie 19.00.

BS, Polsat Sport