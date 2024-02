Liga Mistrzów wraca na piłkarskie salony, a wraz z nią zmagania najlepszych drużyn w Europie! Już we wtorek na boisko wyjdą ekipy FC Kopenhaga i Manchesteru City, a poza nimi zobaczymy starcie RB Lipsk z Realem Madryt. Gdzie oglądać mecze Ligi Mistrzów? Sprawdź plan transmisji wtorkowych spotkań.

Już we wtorek 13 lutego kibice będą mogli cieszyć się z powrotu elitarnej Ligi Mistrzów, gdzie pozostało już tylko 16 najlepszych zespołów po fazie grupowej. W tym gronie znalazła się m.in. drużyna Kamila Grabary - FC Kopenhaga, którą czeka niezwykle trudne zadanie.

Polski golkiper będzie musiał stanąć przed prawdziwym wyzwaniem, bowiem na jego bramkę będzie napierała jedna z najlepszych formacji ofensywnych na całym świecie. Erling Haaland, Julian Alvarez, Phil Foden czy Kevin De Bruyne to nazwiska, które budzą respekt w futbolowym świecie, ale po drugiej stronie również nie zabraknie jakości. Poza wspomnianym Grabarą zespół z Kopenhagi reprezentuje między innymi bramkostrzelny Mohamed Elyounoussi, który postara się o niespodziankę pod bramką City.



W drugim spotkaniu zobaczymy równie interesujące starcie, bowiem RB Lipsk podejmie Real Madryt. Niemiecki zespół może mówić o sporym pechu, bowiem drugi rok z rzędu trafia na niezwykle silnego rywala. W zeszłym sezonie był to wspomniany Manchester City, a w tym roku będą to "Królewscy", którzy przystąpią do tego spotkania zbudowani wysokim zwycięstwem nad Gironą (4:0).



Bramkarz zespołu z Lipska - Peter Gulacsi musi mieć się na baczności, bowiem na jego bramkę nacierać będą m.in. Vinicius Junior czy Rodrygo. Dobrą wiadomością dla Niemców będzie jednak nieobecność Jude'a Bellinghama. Rozpędzony Anglik doznał kontuzji we wspomnianym meczu z Gironą i będzie pauzował przez kilka tygodni.

Plan transmisji wtorkowych meczów Ligi Mistrzów - 13.02

Studio Ligi Mistrzów, godz. 19:00 - Polsat Sport Extra, Polsat Sport Premium 1

FC Kopenhaga - Manchester City, godz. 20:50 - Polsat Sport Premium 1 i Polsat Box Go



RB Lipsk - Real Madryt, godz. 20:20 - Polsat Sport Premium 2 i Polsat Box Go

Magazyn Ligi Mistrzów, godz. 23:30 - Polsat Sport Premium 1

PI, Polsat Sport