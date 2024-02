Pierwszy set polsko-japońskiego spotkania miał dość gładki przebieg dla Linette. Polka zdołała przełamać swoją rywalkę już w czwartym gemie, a w następnej partii rozstrzygnęła jej losy w najszybszy możliwy sposób. Znacznie bardziej zacięte były dwa ostatnie gemy tego seta, gdy Linette najpierw ponownie przełamała swoją rywalkę, a następnie długo rywalizowała o zamknięcie pierwszego seta.

Drugi set to już znacznie bardziej zacięte wymiany po obu stronach. Linette świetnie serwowała, czego nie mogła powiedzieć jej rywalka, która wciąż sprawiała kłopoty w drugim gemie tego seta. Trzecia i czwarta partia ubiegły pod znakiem porażek przy własnym serwisie, ale to Polka miała odpowiednią przewagę i wydawało się, że zdołała już rozpracować Japonkę, ale Hibino wciąż liczyła się w grze. Po długim obfitującym w wymiany ostatnim gemie tego spotkania w końcu to Linette triumfowała i tym samym sprawiła sobie wyśmienity prezent na 32. urodziny.



W następnej rundzie przeciwniczką Polki będzie chińska tenisistka Qinwen Zheng, która jako turniejowa "piątka" nie musiała rywalizować na poprzednim etapie zawodów.



Magda Linette - Nao Hibino 6:1, 6:4

PI, Polsat Sport