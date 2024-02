Robert Lewandowski zbliża się do końca swojej błyskotliwej kariery piłkarskiej. Gdy zawiesi buty na kołku, raczej nie będzie jednak narzekał na nudę i brak wyzwań. Kapitan reprezentacji Polski odważnie stawia kroki w biznesie, a kilka z jego przedsięwzięć już dziś ma mocną pozycję na rynku.

Ogromny majątek Lewandowskiego

Robert Lewandowski nie może narzekać na wysokość swojej pensji w Barcelonie. Napastnik rocznie zarabia ponad 90 milionów złotych brutto. W 2023 roku portal Wprost ulokował go na 94. miejscu wśród setki najbogatszych Polaków.

Ciężko zarobione pieniądze Lewandowski inwestuje na wielu różnych polach. Kapitan reprezentacji ma kilka nieruchomości, ale nie jest to jedyny sposób, w jaki RL9 lokuje swój kapitał.

Wspólny biznes Roberta i Anny Lewandowskich

Spółka Levann została założona przez małżeństwo Lewandowskich w 2021 roku. Nazwa to oczywiste połączenie nazwiska kapitana reprezentacji Polski i imienia jego żony. Głównym obszarem działalności firmy jest produkcja i sprzedaż produktów spożywczych i suplementów diety.

Levann to także sposób na konsolidację istniejących już marek takich jak Foods by Ann czy RL9. Głównymi beneficjentami spółki są rzecz jasna Anna i Robert Lewandowscy, którzy posiadają większość udziałów w przedsiębiorstwie.

Media, budowlanka i… rolnictwo!

Jednym z biznesowych dzieci Lewego są dom mediowy RL Media i agencja marketingowa Stor9_. Za pośrednictwem tych firm napastnik Barcelony realizuje liczne kampanie reklamowe ze swoim udziałem. Wspomniane przedsiębiorstwa biorą także udział w realizacji projektów dla takich brandów, jak Totalizator Sportowy, 4F, Sephora czy HBO.

Ponadto Lewy posiada także udziały w takich spółkach jak RL Management, która zajmuje się szeroko pojętym doradztwem i zarządzaniem firmami, a także w działających w branży budowlanej LS Investments i PDC Industrial Center 218.

Jednym z najciekawszych przedsięwzięć Lewandowskiego jest zainwestowanie w spółkę Bio-Lider zajmującą się… produkcją biopreparatów dla rolników. Lewy wszedł na nieznany sobie grunt, ale był to strzał w dziesiątkę – według doniesień Money.pl spółka w 2022 roku odnotowała sprzedaż na poziomie 80 milionów złotych!

Jak Lewandowski trafił do rolniczego biznesu?

Zainwestowałem w spółkę, ponieważ uwierzyłem w jej długoterminowy plan rozwoju i zespół. Wyniki potwierdzają, że podjąłem dobrą decyzję. Jestem przekonany, że firma będzie dalej wykorzystywała potencjał sektora biotechnologicznego nie tylko w Polsce, ale także za granicą - powiedział Lewandowski, cytowany przez "PB".

Restauracja w centrum Warszawy

Browary Warszawskie to miejsce tętniące życiem praktycznie od rana do nocy. Mnóstwo restauracji i pubów sprawia, że ta zlokalizowane na stołecznej Woli przestrzeń jest idealnym miejscem do spędzenia wolnego czasu dla tysięcy warszawiaków.

Nic zatem dziwnego, że Lewandowski wybrał to miejsce na otwarcie swojej pierwszej restauracji. W 2021 roku Lewy, wraz ze wspólnikami – Jackiem Trybuchowskim i Jerzym Krzanowskim – otworzył restaurację Nine’s. Mieszczący się w XIX-wiecznej warzelni lokal to idealne miejsce dla kibiców, którzy mogą delektować się nie tylko pyszną kuchnią – zarządzaną przez Tadeusza Mullera, syna Magdy Gessler – ale także transmisjami meczów czołowych lig europejskich.

Lewandowski buduje swoją markę własną przy użyciu cyfry „9”, więc nazwa lokalu nie jest przypadkowa. To jednak niejedyna forma zaangażowania napastnika w życie restauracji – Lewandowski często odwiedza lokal, na co dowody możemy znaleźć w jego mediach społecznościowych. Ciekawe, jak często degustuje menu, które z pewnością zawiera gluten!

Lewandowski i wspólnicy

Mimo wielu inwestycji Lewandowski wciąż skupia się przede wszystkim na futbolu. Jak sam mówi:

Sport jest na tyle angażujący, że ciężko jednocześnie skupić się na projektach biznesowych. Dla mnie priorytetem jest gra, a na biznes jest czas w wolnych chwilach - powiedział cytowany przez "Forbes".

Właśnie dlatego Lewandowski musi polegać na swoich wspólnikach. Zarówno w biznesie, jak i życiu prywatnym od lat towarzyszą mu jego przyjaciele – Tomasz Zawiślak i Kamil Gorzelnik. Pierwszy z nich jest jednym z wielu managerów Lewego, który dba m.in. o jego kontrakty reklamowe. Drugi to wzięty prawnik specjalizujący się w fuzjach i przejęciach, a także doradztwie w zakresie prawa rynku kapitałowego, prawa spółek i prawa handlowego.

Lewandowski nie musi obawiać się przejścia na piłkarską emeryturę – dzięki odpowiednim inwestycjom raczej nie będzie żył „od pierwszego do pierwszego”.

