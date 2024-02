Choć Hubert Hurkacz nie obronił tytułu mistrza turnieju w Marsylii, pozostał na ósmej pozycji w rankingu ATP. Co więcej, strata polskiego tenisisty do siódmego Holgera Rune zmniejszyła się z 235 do 100 punktów. Liderem światowej listy pozostaje Novak Djoković.