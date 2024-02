Ogromna niespodzianka! Broniący tytułu Brazylijczycy nie pojadą na igrzyska

Trudno w to uwierzyć, ale reprezentacji Brazylii po raz pierwszy od 20 lat nie zobaczymy na igrzyskach olimpijskich. To szokująca informacja, biorąc pod uwagę jaką wagę "Canarinhos" przykładali do swoich ostatnich startów. W 2008 w Pekinie wywalczyli brązowy medal. Cztery lata później w Londynie sięgnęli po srebro.

Z dwóch ostatnich imprez Brazylijczycy przywozili złote medale. Pamiętny był zwłaszcza finał imprezy w Rio w 2016 roku. Ostatnią jedenastkę w serii rzutów karnych przeciwko Niemcom wykorzystał Neymar, który zapewnił swojej drużynie pierwsze złoto w historii.

W Paryżu Brazylijczycy nie powtórzą tego sukcesu, bo po prostu tam nie pojadą. Kadra prowadzona przez Ramona Menezesa przegrała w kwalifikacjach z odwiecznym rywalem - Argentyną. Gola na wagę awansu strzelił w 78. minucie Luciano Gondou. Zwycięstwo "Albicelestes" wywołało radość Leo Messiego. Mistrz świata z Kataru za pośrednictwem "Instagrama" pogratulował swoim rodakom awansu i zwycięstwa nad Brazylią.

Poza Argentyną awans na igrzyska wywalczył również Paragwaj, który pokonał 2:0 Wenezuelę. W kwalifikacjach zagrały reprezentacje złożone z piłkarzy do lat 23. Do Paryża polecą również bardziej doświadczeni zawodnicy.