Anioły Toruń zagrają z Projektem Warszawa w w ćwierćfinale Tauron Pucharu Polski. Kiedy mecz CUK Anioły Toruń - Projekt Warszawa? O której godzinie CUK Anioły Toruń - Projekt Warszawa? Transmisja w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Siatkarze z Torunia sprawili wielką niespodziankę, awansując do tego etapu rozgrywek. Na co dzień występują w II lidze, jednak to nie przeszkodziło im pokonać wiceliderów I ligi! Arka Chełm tylko w jednym secie potrafiła im się sprzeciwić. Reszta partii przebiegła pod dyktando zespołu z Torunia.

ZOBACZ TAKŻE: Znamy termin pierwszego półfinału Resovii. Trzy mecze polskich drużyn jednego dnia

By pokonać warszawian, będą jednak musieli dokonać niemalże cudu. Drużyna Piotra Grabana świetnie spisuje się w tegorocznej PlusLidze, w której obecnie zajmuje trzecie miejsce. W ostatnim meczu mieli jednak mały kryzys i ulegli Bogdance LUK Lublin 1:3. Czy chwilowy spadek formy wykorzystają też siatkarze z Torunia?

Kiedy mecz CUK Anioły Toruń - Projekt Warszawa? O której godzinie?

Mecz CUK Anioły Toruń - Projekt Warszawa w ćwierćfinale Tauron Pucharu Polski odbędzie się we wtorek 13 lutego. Początek o godzinie 17:30.