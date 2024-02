Qinwen Zheng była faworytką pojedynku z Magdą Linette. Finalistka Australian Open w ostatnich tygodniach zrobiła sobie przerwę od startów, co okazało się trafną decyzją. Na turniej w Dausze wróciła w pełni sił i w pierwszym meczu rywalizowała z Polką. Stawką meczu był awans do trzeciej rundy katarskich zmagań.

ZOBACZ TAKŻE: Rumuni uderzają w Igę Świątek. Zarzucają jej arogancję

Chinka już w pierwszym gemie serwisowym mogła przełamać serwis Polki. Ostatecznie Linette udało się wyjść z opresji, ale w trzecim gemie Zheng ponownie nacisnęła na returnie. 32-latka obroniła jednego break pointa, ale przy drugim skapitulowała i po chwili finalistka Australian Open objęła prowadzenie 3:1.

Piąty gem to kolejne kłopoty Linette. Tym, co zwróciło uwagę w grze Polki, był słaby serwis. 32-latka raz za razem źle wybierała kierunki podania. Z kolei Chinka doskonale radziła sobie w polu serwisowym. Swoją grę opierała na mocnym, precyzyjnym podaniu i kończącym winnerze. W pierwszym secie Zheng mogła pochwalić się aż 92-procentową skutecznością w ataku po pierwszym serwisie, co przełożyła się na 13 winnerów. Dla porównania Polka miała na koncie jednego winnera.

Po nieco ponad 30 minutach jednostronnego pojedynku Chinka wygrała partię do dwóch.

Początek drugiego seta to odrodzenie Polki. Linette w pierwszym secie broniła kilku break pointów, ale ostatecznie wygrała gema serwisowego. Chwilę później przełamała podanie rywalki i prowadziła już 2:0. Linette zdecydowanie poprawiła grę w polu serwisowym. Można napisać, że pech opuścił 32-latkę i przeszedł na rywalkę. Zheng zaczęła popełniać proste błędy (łącznie 24 niewymuszone), a jej podanie przestało zaskakiwać naszą zawodniczkę, która objęła prowadzenie 4:1.

W kluczowym momencie seta Polka jeszcze mocniej popracowała na returnie i zrewanżowała się Chince, wygrywając partię 6:2. O losach meczu zadecydowała trzecia odsłona pojedynku.

Do czwartego gema obie zawodniczki toczyły wyrównany bój. Obie pilnowały własnego podania i próbowały atakować returnem. Niestety jako pierwsza break pointa zdobyła Chinka, która po chwili prowadziła 4:2. Wypracowanej przewagi Zheng nie oddała już do końca meczu i po dwóch godzinach walki sięgnęła po awans do trzeciej rundy.

WTA Doha, 2. runda

Magda Linette (Polska) - Qinwen Zheng (Chiny) 2:6, 6:2, 3:6