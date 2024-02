Newcastle Eagles - Zastal Zielona Góra. Relacja live i wynik na żywo

We wtorek koszykarze Zastalu Zielona Góra zagrają z Newcastle Eagles o awans do ćwierćfinału European North Basketball League. Relacja live i wynik na żywo meczu Newcastle Eagles - Zastal Zielona Góra na Polsatsport.pl.

Zespół z Anglii jest już pewny udziału w fazie ćwierćfinałowej rozgrywek, więc do wtorkowego spotkania może podejść bez presji. Koszykarze z Zielonej Góry muszą natomiast wygrać, żeby zameldować się w fazie pucharowej European North Basketball League.

Zespół z Newcastle ma jednak o co grać. Ewentualne zwycięstwo we wtorkowym meczu zapewni im trzecie miejsce w grupie, co spowoduje trafienie na teoretycznie łatwiejszego rywala w ćwierćfinale. Anglicy są zdecydowanym faworytem rywalizacji.

Relacja live i wynik na żywo meczu Newcastle Eagles - Zastal Zielona Góra na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.