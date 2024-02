Nagranie obiegło sieć! Weteran NBA wbił nietypową szpilkę w były klub

Robin Lopez w obecnych rozgrywkach NBA pełnił rolę marginalną w ekipie Milwaukee Bucks. Koszykarz wystąpił łącznie w 16 meczach, ale na parkiecie spędził średnio nieco ponad 4 minuty.

W czwartek klub z Wisconsin podjął więc decyzję o oddaniu zawodnika do Sacramento Kings. Dodatkowo Bucks pozyskali prawa do sięgnięcia w drafcie po Dimitriosa Agravanisa. To zrozumiały ruch, ale nie spodobał się on Robinowi Lopezowi. Zawodnik doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że po dołączeniu do Kings zostanie wolnym agentem, bo klub nie wiąże z nim żadnych planów.

Wciąż nie wiadomo więc, gdzie Lopez wyląduje po przeprowadzce do Sacramento. Mimo, że 35-letni skrzydłowy nie jest już zawodnikiem Milwaukee, to w piątek postanowił pojawić się na meczu Bucks.

Robin Lopez reading a book at Bucks game after they traded him today 😂 pic.twitter.com/3WFHYezvBH — Bleacher Report (@BleacherReport) February 9, 2024

Celem jego wizyty było zorganizowanie nietypowego happeningu. W trakcie spotkania Lopez... czytał książkę, pozostając całkowicie biernym wobec występu swoich byłych kolegów.