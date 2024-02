Ogromne pieniądze w piłkarskiej Lidze Mistrzów! Jest o co walczyć

We wtorek rozpoczyna się decydująca faza piłkarskiej Ligi Mistrzów. 16 zespołów, które awansowały do 1/8 finału rozgrywek, będą rywalizować o zwycięstwo w elitarnych rozgrywkach, ale i o ogromne pieniądze. Do wygrania jest bowiem równowartość blisko 400 milionów złotych.