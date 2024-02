Ostapenko na początku lutego wygrała turniej WTA w Linz, w finale rozbijając Jekaterinę Aleksandrową 2:0 (6:2, 6:3). Łotyszka, jako że jest wśród ośmiu rozstawionych tenisistek turnieju w Dausze, mogła pozwolić sobie na odpoczynek i nie grać w pierwszej rundzie.

Ukrainka na taki komfort liczyć nie mogła. Nie miała jednak problemów, by w dwóch setach rozprawić się z powracającą do gry Emmą Raducanu. W pierwszym secie zdominowała zwyciężczynię US Open, w drugim o zwycięstwo musiała już zawalczyć.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jelena Ostapenko - Anhelina Kalinina na Polsatsport.pl. Początek zaplanowano na godzinę 15:00.