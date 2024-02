Nys i Zieliński to jedni z faworytów do zwycięstwa w całym turnieju. Ostatni mecz Polak i Monakijczyk rozegrali podczas styczniowego Australian Open. Dotarli do ćwierćfinału. Tam ulegli niemieckiej parze Hanfmann/Koepfer 4:6, 6:7.

Francusko-rumuńska para nie ma ze sobą doświadczenia, dotychczas występowali osobno. Albot na początku lutego poniósł porażkę w Pucharze Davisa, a Lestienne wraca do rywalizacji deblowej po ponad półrocznej przerwie.

Relacja live i wynik na żywo meczu Hugo Nys/Jan Zieliński - Radu Albot/Constant Lestienne na Polsatsport.pl. Początek zapowiedziano na 21:30.