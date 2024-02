Bartosz Kurek wraca do PlusLigi! "To już pewne"

Bartosz Kurek wraca do PlusLigi! Wszystko wskazuje na to, że słynny polski siatkarz w przyszłym sezonie będzie bronił barw ekipy Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

"To już pewne" - napisał portal podkarpacielive.pl, który informuje o powrocie Kurka do PlusLigi. Zdaniem dziennikarzy, legendarny polski siatkarz zasili szeregi ZAKSY.

Dla Kurka byłby to powrót do tego klubu po... 16-letniej przerwie. Zawodnik pochodzący z Wałbrzycha bronił barw ZAKSY w latach 2005-2008, skąd przeniósł się do Skry Bełchatów. Następnie opuścił PlusLigę i grał w Rosji oraz we Włoszech.

W 2015 roku Kurek wrócił do Polski, podpisując kontrakt z Asseco Resovią Rzeszów. Później grał między innymi w Turcji i we Włoszech, a od 2020 roku atakujący gra w Japonii w ekipie Wolf Dogs Nagoya.

Kurek w reprezentacji Polski występuje od 2007 roku. Obecnie jest jej kapitanem. Wraz z kolegami w 2018 roku sięgnął po złoty medal mistrzostw świata, a w 2009 i 2023 roku po triumf w mistrzostwach Europy.