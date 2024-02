LM piłkarzy ręcznych: SC Magdeburg - Orlen Wisła Płock. Relacja live i wynik na żywo

Rozgrywki te wracają po dłuższej przerwie, wynikającej m.in. z mistrzostw Europy. Po dziesięciu kolejkach rozegranych w 2023 roku przed zespołami cztery ostatnie serie fazy grupowej, które rozstrzygną, kto awansuje do etapu pucharowego.

Polskie drużyny w tej kolejce zmierzą się z rywalami z Niemiec. W środę Industria Kielce podejmie w Hali Legionów THW Kiel, zaś w czwartek broniący trofeum SC Magdeburg podejmie "Nafciarzy".

Płocczanie stoją przed trudniejszym zadaniem.

- Myślę, że wszyscy znają zespół z Magdeburga. To jest super drużyna. My nie jesteśmy faworytami, ale to jest sport, nie można być pewnym przed meczem, kto wygra. Czeka nas wyjątkowo trudne zadanie, ale zobaczymy, jak będzie - powiedział Sabate.

ZOBACZ TAKŻE: Zrobili to! Polski klub ograł zasłużoną drużynę w europejskich pucharach

Jak dodał, rywal rewelacyjnie zakończył 2023 i rozpoczął 2024 rok.

- Ale w sporcie nie zawsze musi być powtarzalność. Pojedynek może się bardzo różnie ułożyć, zobaczymy. Wierzę w swój zespół, choć nie da się ukryć, że czeka nas niezmiernie trudne zadanie - zapowiada szkoleniowiec Orlen Wisły.

W tym sezonie obie drużyny już się spotkały - w 4. kolejce po wyrównanym boju ekipa z Płocka przegrała we własnej hali 26:28. Siedem goli dla gospodarzy uzyskał Chorwat Tin Lucin, a w zespole z Magdeburga najskuteczniejszy był Szwed Felix Claar - dziewięć trafień.

Niemal dokładnie rok temu, 9 lutego 2023 roku, w 11. kolejce poprzedniego sezonu SC Magdeburg przegrał w Orlen Arenie 24:25. Zwycięstwo dało płocczanom szansę na walkę o wyjście z grupy, co zresztą wykorzystali i ostatecznie awansowali do ćwierćfinału. Bohaterem tamtego spotkania był Marcel Jastrzębski, wówczas 20-letni bramkarz, który wcześniej nie miał okazji pokazać skali swojego talentu. W meczu z Magdeburgiem został okrzyknięty bohaterem, bo zwycięstwo było jego wielką zasługą.

Jastrzębski przyznał, że ma sentyment do występu sprzed roku.

- To był wymarzony mecz i w pewnym sensie stale mnie "prześladuje". Najbliższy pojedynek w Magdeburgu na pewno będzie bardzo ciężki. Moich kolegów czeka bardzo dużo biegania, a mnie maksymalna koncentracja, bo rywale świetnie rzucają i grają jeden na jeden. Musimy być przygotowani na wszystkie możliwe warianty - zapowiedział bramkarz Orlen Wisły.

Spotkanie 11. kolejki grupy B Ligi Mistrzów SC Magdeburg – Orlen Wisła Płock zostanie rozegrane w czwartek o godz. 20:45. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.