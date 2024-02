Nie tylko Kurek! ZAKSA szykuje kolejny hit transferowy. Co za nazwisko!

Wiadomość o transferze Bartosza Kurka do Grupa Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle wywołała spore poruszenie w świecie siatkówki. Jak wynika z kolejnych medialnych doniesień, to może nie być koniec hitowych nazwisk.

W środę serwis "podkarpacielive.pl" poinformował, że transfer Kurka do ZAKSY jest już "pewny". Będzie to powrót atakującego do PlusLigi po pięciu latach. Na tym jednak ekipa z Kędzierzyna-Koźla nie zamierza poprzestać. Na jej celowniku znalazła się kolejna gwiazda.

"Przegląd Sportowy" dodał, że ZAKSA sondowała możliwość pozyskania Michała Kubiaka, lecz ten transfer prawdopodobnie nie dojdzie do skutku. W związku z tym pojawiła się nowa kandydatura. Chodzi o Earvina N'Gapetha. Kontrowersyjny Francuz był niedawno w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie jego Halkbank Ankara walczył z ZAKSĄ w Lidze Mistrzów. "Przegląd Sportowy" zaznacza, że transfer nie jest jeszcze przesądzony.

N'Gapeth to mistrz olimpijski oraz mistrz Europy z reprezentacją Francji. Aktualnie jest graczem Halkbanku, a wcześniej występował m.in. w Modenie oraz Zenicie Kazań.

W grze pozostaje też Wilfredo Leon, który na pewno nie zostanie w Perugii na kolejny sezon.

- Wilfredo nie chce zbyt wcześnie podejmować decyzji. Daje sobie czas, żeby się spokojnie zastanowić, czy już teraz obierze kierunek polski, gdzie jest nasz dom, czy jeszcze pojeździ po świecie. Wydaje mi się, że obecnie właśnie PlusLiga jest jego priorytetem. Wszystko będzie jednak zależało od ofert, które będą na stole w danym momencie - powiedziała żona siatkarza Małgorzata w podcaście "Szósty Set".

Polsat Sport