Wielki finał PŚ w short tracku od piątku w Gdańsku. „Stać nas na kolejne medale”

Miniony weekend w Niemczech był niezwykle udany dla biało-czerwonych. Nasi reprezentanci prowadzeni przez trenerów Urszulę Kamińską i Gregory’ego Duranda sięgnęli aż po trzy brązowe medale – w sobotę Kamila Stormowska była trzecia na 1000 metrów, a dzień później wraz z Łukaszem Kuczyńskim stanęli na najniższym stopniu podium w rywalizacji na dwa razy krótszym dystansie.

ZOBACZ TAKŻE: W Calgary ruszają MŚ w łyżwiarstwie szybkim. Polacy liczą na kolejne medale

– Może nie było nas tak licznie w ćwierćfinałach jak w poprzednich PŚ, ale ci, którzy się zakwalifikowali, zaprezentowali wysoki poziom sportowy. Tak udany weekend nie jest dziełem przypadku, tylko efektem naszej długoletniej pracy nad zawodnikami i ich umiejętnościami – wskazuje trener Urszula Kamińska.

Historyczny, pierwszy w Polsce finał PŚ to kolejna wielka impreza w tym roku w Gdańsku. W styczniu hala Olivia była areną mistrzostw Europy, gdzie biało-czerwoni wspierani przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. należeli do najlepszych w trakcie ostatnich ME w Olivii i zakończyli je z dorobkiem dwóch medali. W ciągu trzech dni finału PŚ w Gdańsku zobaczymy łącznie blisko 190 zawodników z 31 reprezentacji. W stolicy Pomorza zobaczymy największe nazwiska światowego short tracku, m.in. medalistów ostatnich igrzysk z Pekinu Kanadyjczyka Stevena Duboisa Suzanne Schulting, a także świetnie spisujących się w tym sezonie Koreańczyków Park Ji Wona i Kim Gilli. Nie zabraknie też największych gwiazd ME 2024: potrójnego złotego medalisty Włocha Pietro Sighela czy Belgów Stijna i Hanne Desmet.

– Nasi zawodnicy dopiero pracują na swoją markę i finał PŚ to doskonała okazja, żeby umocnić swoją pozycję w czołówce i zbudować pewność siebie przed marcowymi mistrzostwami świata w Rotterdamie. Liczymy, że tak jak podczas ME 2024, Gdańsk doda im skrzydeł i zakończymy weekend z medalami. PŚ w Dreźnie pokazał, że mamy potencjał do miejsc w pierwszej trójce – dodaje Konrad Niedźwiedzki, dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.

Czołową postacią finału PŚ może być Stormowska, która od początku sezonu znajduje się w wysokiej dyspozycji i tak jak reszta Polaków, marzy o indywidualnym medalu przed własną publicznością. Bliska podium była już w trakcie ME 2024 w Gdańsku, podczas których była czwarta zarówno na 500, jak i na 1000 metrów. Na swój kolejny medal w tym sezonie PŚ liczy również Kuczyński, który w Dreźnie stanął samodzielnie na podium PŚ niemal po rocznej przerwie (w lutym 2023 roku był trzeci na 500 metrów w Dordrechcie).

Informacja prasowa