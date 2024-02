Damian Żurek brązowym medalistą mistrzostw świata! Świetny występ Polaka

Polak przyjechał do mety z czasem 34,11, co było jego rekordem życiowym. Do tego Żurek pobił również rekord Polski, który należał do Piotra Michalskiego od grudnia 2021 roku i wynosił 34,18. Został ustanowiony na tym samym torze.

Po swoim występie Żurek znalazł się na pierwszym miejscu i musiał czekać na rezultaty pozostałych zawodników. A było ich sześciu.



Zobacz także: Polki na siódmym miejscu w biegu drużynowym na mistrzostwach świata



Po dwóch kolejnych parach stało się jasne, że Żurek na pewno będzie miał medal, bo żaden z przeciwników nie przebił naszego reprezentanta. W ostatnim biegu wziął udział jeden z faworytów Jordan Stolz. Amerykanin stanął na wysokości zadania i w kapitalnym stylu sięgnął po złoty medal. Na metę przyjechał z czasem 33.69, co jest jego najlepszym wynikiem w karierze. Do tego Kanadyjczyk Laurent Dubreull, który jechał w nim w parze, też wyprzedził Żurka.



Polak tym samym sięgnął po brązowy medal mistrzostw świata.

W finale wzięło udział jeszcze dwóch reprezentantów Polski. Piotr Michalski był 16, a Marek Kania - 18.



Wyniki:





1. Jordan Stolz (USA) - 33.69

2. Laurent Dubreull (Kanada) - 33.95

3. Damian Żurek - 34.11

~~

16. Piotr Michalski - 34.63

18. Marek Kania - 34.66

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport