Puchar Świata w short tracku w Gdańsku. Gdzie oglądać?

Od piątku w Gdańsku najlepsi łyżwiarze globu z krótkiego toru przez trzy dni będą walczyć w ramach finału Pucharu Świata! Jednymi z kandydatów do medali PŚ w hali Olivia będą Polacy, którzy kilka dni temu w Dreźnie trzykrotnie meldowali się na podium. Zobacz gdzie oglądać zawody Pucharu Świata w short tracku na sportowych antenach Polsatu.

Historyczny, pierwszy w Polsce finał PŚ to kolejna wielka impreza w tym roku w Gdańsku. W styczniu hala Olivia była areną mistrzostw Europy, gdzie biało-czerwoni należeli do najlepszych w trakcie ostatnich ME w Olivii i zakończyli je z dorobkiem dwóch medali.

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje wielki talent ukraińskiej piłki nożnej. Zginął na froncie



W ciągu trzech dni finału PŚ w Gdańsku zobaczymy łącznie blisko 190 zawodników z 31 reprezentacji. W stolicy Pomorza zobaczymy największe nazwiska światowego short tracku, m.in. medalistów ostatnich igrzysk z Pekinu Kanadyjczyka Stevena Duboisa Suzanne Schulting, a także świetnie spisujących się w tym sezonie Koreańczyków Park Ji Wona i Kim Gilli. Nie zabraknie też największych gwiazd ME 2024: potrójnego złotego medalisty Włocha Pietro Sighela czy Belgów Stijna i Hanne Desmet.



Czołową postacią finału PŚ może być Stormowska, która od początku sezonu znajduje się w wysokiej dyspozycji i tak jak reszta Polaków, marzy o indywidualnym medalu przed własną publicznością. Bliska podium była już w trakcie ME 2024 w Gdańsku, podczas których była czwarta zarówno na 500, jak i na 1000 metrów.



Na swój kolejny medal w tym sezonie PŚ liczy również Kuczyński, który w Dreźnie stanął samodzielnie na podium PŚ niemal po rocznej przerwie (w lutym 2023 roku był trzeci na 500 metrów w Dordrechcie).

Gdzie oglądać zawody Pucharu Świata w short tracku w Gdańsku?

Piątek, 16 lutego:



9:00 - 1. dzień: kwalifikacje (Polsat Sport Extra)

13:30 - 1. dzień: kwalifikacje (Polsat Sport News)



Sobota, 17 lutego:



10:00 - 2. dzień: repasaże (Polsat Sport Extra)

13:30 - 2 dzień (Polsat Sport News)

15:00 - 2 dzień (Polsat Sport Fight)



Niedziela, 18 lutego:



10:00 - 3. dzień (Polsat Sport News)

13:30 - 3. dzień (Polsat Sport News)

Polsat Sport