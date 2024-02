Znamy przyszłość wielkiego siatkarskiego talentu! Wiemy, gdzie zagra

Cucine Lube Civitanova może pochwalić się świetnym ruchem. Włosi przedłużyli kontrakt jednego z najbardziej utalentowanych siatkarzy młodego pokolenia, Aleksandara Nikołowa, aż do 2028 roku.

Aleksandar Nikołow to jeden z najbardziej uzdolnionych siatkarzy młodego pokolenia. 21-latek przeniósł się do Lube z Long Beach State University w USA w 2022 roku. Już w pierwszym sezonie wywalczył we Włoszech wicemistrzostwo kraju.

Nikołow ma 206 cm wzrostu, a jego zasięg w ataku wynosi aż 360 cm. Bułgar jest synem słynnego Władimira Nikołowa, jednego z najbardziej utytułowanych siatkarzy w Bułgarii.

Siatkarz jest ogromnym wzmocnieniem Lube i, jak sam podkreśla, czuje się wdzięczny klubowi za szansę, którą otrzymał.

- Jestem bardzo szczęśliwy i dziękuję Lube za szansę. Chciałbym podziękować tym, którzy mnie wspierali. Włoska przygoda pozwoliła mi zdobyć doświadczenie i rozwinąć się jako zawodnik i człowiek. Będę nadal pracował nad sobą, aby udoskonalić swoją technikę i być jeszcze lepiej przygotowanym mentalnie. Być może to oczywiste, ale jeśli zdecydowałem się związać z klubem, to również dlatego, że uważam Civitanovę za swój dom - powiedział przyjmujący po przedłużeniu kontraktu.

Bułgar jest najmłodszym zawodnikiem włoskiego giganta, ale już od jakiegoś czasu klub stawia na odmłodzenie drużyny. Tylko pięciu zawodników w zespole ma powyżej 25 lat.

- Lube realizuje projekt mający na celu odmłodzenie składu, a tak wartościowy młodzieniec, jakim jest Alex jest w pełni częścią tego planu. Przedłużenie jego kontraktu do 2028 roku jest oznaką rozwoju i zaangażowania zawodnika, ale także dobrej pracy klubu i dobrych relacji z zawodnikami. Nikołow ma szansę stać się jednym z najlepszych siatkarzy na świecie, a przejdzie swoją drogę jako czołowy gracz w Lube - podsumował Beppe Cormio, dyrektor sportowy Cucine Lube.

Nikołow jest wicemistrzem świata kadetów i brązowym medalistą mistrzostw świata i Europy juniorów.