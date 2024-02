Brawo! Zwycięstwo po trudnym meczu i ważny awans Fręch

Rozstawiona w kwalifikacjach z numerem 4 26-letnia łodzianka w pierwszym meczu kwalifikacyjnym wygrała z Australijką Ariną Rodionovą (2:6, 6:3, 4:1 i krecz rywalki). Z Putincewą (WTA 76) również miała trudną, trzysetową przeprawę, ale ostatecznie wyszła z niej zwycięsko. O wygranej Fręch zadecydowało przełamanie serwisu Kazaszki przy stanie 5:4 w trzeciej partii.

W całym spotkaniu Polka miała blisko 71 procent skuteczności pierwszego serwisu i wygrała po nim 65,7 procent piłek (46 z 70). Po drugim podaniu miała 48,3 procent skuteczności (14/29). Obroniła dziewięć z dwunastu "break pointów", a sama wykorzystała cztery z dziesięciu okazji na przełamanie przeciwniczki. Putincewą pokonała po raz drugi w trzecim starciu z tą rywalką.

Notowana w rankingu WTA na 52. miejscu Fręch zaczęła 2024 rok od awansu do 1/8 finału turnieju WTA 250 w Hobart. W wielkoszlemowym Australian Open, po przebrnięciu kwalifikacji, dotarła aż do czwartej rundy. Pokonała m.in. rozstawioną z szesnastką Francuzkę Caroline Garcię, a uległa dopiero turniejowej "czwórce", Coco Gauff.

Później, w turniejach WTA 500 w Linzu i WTA 1000 w Dausze, odpadła w kwalifikacjach.

Awans do turnieju głównego Dubai Duty Free Tennis Championships (pula nagród 3,211,715 dolarów) z kwalifikacji wywalczyły także Anna Kalinskaja, Francuzka Clara Burel, Amerykanka Bernarda Pera i Australijka Storm Hunter. Gra w pierwszej rundzie imprezy to pewny zysk w postaci 10 punktów do rankingu WTA oraz 14,800 dolarów.

Turniej WTA 1000 w Dubaju, kwalifikacje

Magdalena Fręch (Polska) - Julia Putincewa (Kazachstan) 6:3, 3:6, 6:4

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport