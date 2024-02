Kibice zaskoczyli Kubackiego nietypowym prezentem! (WIDEO)

Dawid Kubacki może czuć satysfakcję po sobotnim konkursie w Sapporo. Zakończył go na ósmej pozycji, co było jego najlepszym wynikiem w tym sezonie. Po zawodach otrzymał od lokalnych kibiców dość nietypowy prezent.

Za nami pierwszy konkurs indywidualny w Sapporo. Dawid Kubacki okazał się w nim najlepszy spośród Polaków i zakończył go na ósmej pozycji, mimo że po pierwszej serii był jedenasty. Awans dał mu skok na odległość 128 metrów w drugiej próbie.

Polski skoczek został nagrodzony przez kibiców drobnymi upominkami, o czym opowiedział w materiale opublikowanym przez Polski Związek Narciarski.

- Dostałem prezent, nawet kilka. W jednym nawet było piwo. Przeważnie były to drobne słodycze, upominki - powiedział.

Do takich upominków Kubacki jest jednak przyzwyczajony. Zaskoczyło go to, co otrzymał od japońskich fanów.

- Japonia ma swój styl pod tym względem i nas może to trochę szokować. Dzisiaj dostałem na przykład kawę instant, taką w torebeczce, na jeden kubek. Też miłe. Jakby mi się jutro rano chciało spać, to mogę sobie zrobić - dodał z uśmiechem skoczek.

Drugi turniej Pucharu Świata w Sapporo odbędzie się w niedzielę o 3:00 czasu polskiego.