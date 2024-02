Po raz trzeci w swojej historii organizacja KSW zawita do Czech. W walce wieczoru gali w Libercu dojdzie do starcia, którego stawką będzie pas tymczasowego mistrza wagi lekkiej. O ten tytuł powalczą Valeriu Mircea oraz Leo Brichta. Łącznie w karcie walk znalazło się dziewięć pojedynków. Relacja live i wyniki na żywo gali KSW 91 na Polsatsport.pl.

Regularnym mistrzem kategorii do 70,3 kg jest Salahdine Parnasse. Francuz ostatnio walczył jednak w dywizji półśredniej, gdzie bezskutecznie próbował odebrać pas Adrianowi Bartosińskiemu. Zawodnik z Aubervilliers wystąpi na kwietniowej gali KSW 93 w Paryżu i tam najprawdopodobniej stanie do obrony swojego tytułu w wadze lekkiej. Przypomnijmy, że 26-latek dzierży również pas w dywizji piórkowej.

W związku z tym, organizacja KSW postanowiła wprowadzić do kategorii lekkiej tytuł tymczasowy. Po sobotniej gali pas zawiśnie na biodrach Brichty (12-3 1NC, 6 KO, 4 Sub) lub Mircei (29-8-1, 12 KO, 12 Sub). Czech to jeden z najlepiej rokujących zawodników za naszą południową granicą. W KSW zadebiutował podczas gali na Stadionie Narodowym. Pokonał wówczas na punkty Macieja Kazieczkę. Następnie na gali w Trzyńcu w końcówce pojedynku rozbił ciosami Romana Szymańskiego. Wygrane nad dwoma byłymi pretendentami dały Brichcie możliwość walki o tytuł.

Jego rywalem będzie Mircea. Mołdawianin jest dużo bardziej doświadczony od swojego najbliższego do rywala, a jego droga do mistrzowskiego starcia była znacznie dłuższa. Przygodę z KSW "The Soliarity Wolf" rozpoczął od porażki z Romanem Szymańskim. Jak się potem okazało, był to wypadek przy pracy. Mircea wygrał trzy kolejne walki pod szyldem polskiej organizacji, a w ostatnim występie na Stadionie Narodowym zrewanżował się Szymańskiemu.

Starcie Mircea - Brichta to nie jedyna ciekawie zapowiadająca się walka na gali w Libercu. W co-main evencie Dominik Humburger (7-1, 6 KO) skrzyżuje rękawice z Adrianem Dudkiem (7-2, 5 KO, 1 Sub). Ponadto na gali wystąpią m.in. Kacper Koziorzębski, Łukasz Charzewski (12-2 1NC, 2 KO, 2 Sub) czy Wiktoria Czyżewska (2-1, 2 KO).

KSW 91: Relacja live i wyniki na żywo

Relacja live i wyniki na żywo gali KSW 91 na Polsatsport.pl. Początek o 19:00.

70,3 kg/155 lb: Valeriu Mircea (29-8-1, 12 KO, 12 Sub) - Leo Brichta (12-3 1NC, 6 KO, 4 Sub)

83,9 kg/185 lb: Dominik Humburger (7-1, 6 KO) - Adrian Dudek (7-2, 5 KO, 1 Sub)

77,1 kg/170 lb: Henry Fadipe (14-11-1, 9 KO, 3 Sub) - Matus Juracek (10-3, 3 KO, 2 Sub)

77,1 kg/170 lb: Kacper Koziorzębski (9-6, 4 KO) - Viktor Cervinsky (4-0, 1 KO, 2 Sub)

68 kg/150 lb: Łukasz Charzewski (12-2 1NC, 2 KO, 2 Sub) - Michał Sobiech (5-1, 3 KO)

93 kg/205 lb: Vasil Ducar (3-2, 3 KO) - Dawid Kasperski (0-0)

65,8 kg/145 lb: Josef Stummer (3-1, 1 Sub) - Adrian Wieliczko (2-1,2 Sub)

61,2 kg/135 lb: Mariusz Joniak (11-5, 1 KO, 8 Sub) - Tobiasz Le (4-1, 3 KO)

56,7 kg/125 lb: Wiktoria Czyżewska (2-1, 2 KO) - Petra Castkova (6-6, 1 KO, 1 Sub)