- Na pewno chcemy, aby inaczej wyglądał mecz, a przede wszystkim – nasza gra. Zagraliśmy nie na swoim poziomie, popełniliśmy błędy, jakich zwykle nie robimy. Stąd duża złość, która jeszcze nie minęła. W sposób za łatwy przegraliśmy derby. Ale też porażki w piłce się zdarzają. Liczy się przede wszystkim reakcja, to, jak się gra w następnym meczu – dodał.

ZOBACZ TAKŻE: Niespodzianka! Śląsk Wrocław przegrał na własnym stadionie

Przyznał, że jego zespół czeka starcie z rywalem z najwyższej półki, bardzo wymagającym.

- Chcemy pokazać zupełnie inne oblicze, niż to z ostatniego spotkania. Raków jest w podobnej sytuacji po porażce, też chce zareagować. Musimy od siebie wymagać więcej, zagrać lepiej, bo nas na to stać. Od tego trzeba zacząć, a nie myśleć tylko o wyniku – stwierdził szkoleniowiec.

Częstochowianie w pierwszej tegorocznej kolejce ekstraklasy przegrali na wyjeździe z Wartą Poznań 1:2.

Do Piasta tuż przed wznowieniem rywalizacji po zimowej przerwie dołączył napastnik Fabian Piasecki, który przeniósł się do Gliwic z Rakowa.

- Grał tam do niedawna i na pewno wie trochę więcej na temat tej drużyny. Ale my analizujemy Raków, jak każdego innego rywala. Wiemy o nim bardzo dużo i na pewno częstochowianie o nas też. Wiedzy nie brakuje, pozostaje kwestia jakości realizacji założeń na boisku – powiedział Vukovic.

Jego zdaniem Raków - niepokonany w tym sezonie u siebie - pozostaje tak samo mocną drużyną, jak w rundzie jesiennej.

- Przegrał mecz na wyjeździe, ale u siebie jest cały czas bardzo mocny. Będzie walczył o trofea, o mistrzostwo Polski. Zdajemy sobie sprawę z potencjału, siły przeciwnika – dodał.

Nie wykluczył zmian w wyjściowej jedenastce.

- Są możliwe. Na zdecydowanej większości pozycji mamy rywalizacja co najmniej po dwóch zawodników gotowych zagrać na podobnym poziomie. Oni muszą o miejsc w składzie walczyć, mieć świadomość, że inni czekają na swoją szansę – wyjaśnił.

Nie ukrywał, że wyjazdowa wygrana z mistrzem to cenny wynik.

- Niewątpliwie to byłaby duża rzecz, chcemy o to powalczyć, wygrana w Częstochowie jest wyzwaniem, to się nieczęsto zdarza. Pokazaliśmy, że umiemy grać i walczyć z Rakowem – zakończył trener.

Relacja live i wynik na żywo meczu Raków Częstochowa - Piast Gliwice na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.