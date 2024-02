Świątek dystansuje Sabalenkę! Rośnie przewaga w rankingu

Iga Świątek po raz trzeci z rzędu triumfowała w turnieju WTA w Dausze. To dało Polce solidną zdobycz punktową do światowego rankingu. W poniedziałkowym zestawieniu jej przewaga nad Aryną Sabalenką będzie zdecydowanie większa.

Iga Świątek znakomicie zaprezentowała się w Dausze. Wygrała cały turniej, a w finale rozprawiła się z Jeleną Rybakiną. To dostarczyło Polce cennych punktów rankingowych.

W poprzednim zestawieniu, ogłoszonym 12 lutego Świątek miała 9770 punktów. W kolejnym rankingu, który zostanie opublikowany tydzień później, będzie miała na koncie 10300 punktów.

Sabalenka, która jest drugą rakietą świata, wycofała się z katarskiego turnieju. Białorusinka postanowiła odpocząć po ostatnim zwycięstwie w wielkoszlemowym Australian Open. To kosztowało ją powiększenie straty do Polki aż do 1395 oczek. Wcześniej wynosiła ona 865 punktów.

Turniej w Dausze pozwolił wzbogacić się Rybakinie. Mimo finałowej porażki ze Świątek zainkasowała 650 punktów i umocniła się na czwartym miejscu w rankingu WTA.

Teraz tenisistki przeniosą się do Dubaju. Świątek może podchodzić do rozgrywek spokojnie, bo nawet w przypadku zwycięstwa Sabalenki i ewentualnego odpadnięcia Polki już w pierwszej rundzie, to ona pozostanie liderką.