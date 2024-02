Dawid Janczyk na testach w kolejnym klubie! Ma pomóc w walce o utrzymanie

Według informacji podanych przez portal "podhaleregion.pl" Dawid Janczyk ma przebywać na testach w nowym klubie. Były reprezentant Polski może dołączyć do ekipy LKS Szaflary.

Pod koniec stycznia 2024 roku Janczyk podjął się nowego wyzwania. Został menadżerem do spraw sportowych w Agencji Your Future, w której pracują ludzie na co dzień związani z podhalańską piłką nożną. Agencja ta zajmuje się transferami zawodników z Europy, Ameryki Południowej i Afryki.

ZOBACZ TAKŻE: Ta historia łamie serce. Przed eutanazją pożegnał się z ukochaną drużyną

- Po raz pierwszy spotkaliśmy się początkiem stycznia w Nowym Sącz. Przedstawiłem Dawidowi plan na jego osobę i gdzieś wspólnie połączyliśmy nasze wizje współpracy. Aktualnie Dawid mieszka u mnie i pracujemy nad rozwojem i wejściem na wyższy poziom mojej firmy - mówi właściciel Agencji Your Future Krzysztof Wojtanek, cytowany przez portal podhaleregion.pl.

Mimo to Janczyk nadal chce występować na boisku. Jak podał wcześniej wspomniany portal, Janczyk obecnie znajduje się na testach w klubie LKS Szaflary. To zespół rywalizujący w V lidze małopolskiej. Były reprezentant Polski ma pomóc drużynie w utrzymaniu się w lidze. LKS po rundzie jesiennej zajmuje w tabeli ostatnie miejsce z dorobkiem zaledwie trzech punktów w 15 meczach.

W przeszłości Janczyk był uznawany za jeden z największych talentów polskiej piłki. W 2007 roku zamienił Legię Warszawa na CSKA Moskwa, a następnie grał między innymi w belgijskich klubach. W reprezentacji Polski rozegrał pięć meczów. Od wielu lat zmaga się z problemem z alkoholem.