Nie będzie wielkiego powrotu do kadry? "Dla zdrajców nie ma tu miejsca"

Nowy selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Czarnogóry Robert Prosinecki przyznał ostatnio, że zamierza zrobić wszystko, by w barwach "Dzielnych Sokołów" ponownie występował Mirko Ivanić, pomocnik Crvenej zvezdy. Tuż po tej wypowiedzi na byłego gracza Realu Madryt i Barcelony spadła fala krytyki ze strony kibiców.

Urodzony w Serbii i reprezentujący barwy tamtejszej młodzieżówki Ivanić zdecydował się na zmianę kadry w 2017 roku. W ekipie Czarnogóry zadebiutował 26 marca w przegranym 1:2 meczu z Polską. Dwa lata później piłkarz znalazł się na czołówkach bałkańskich mediów po tym, jak odmówił - wraz z Filipem Stojkoviciem, również urodzonym w Serbii - występu w meczu z nieuznawanym przez ich ojczysty kraj Kosowem. Od tego czasu zawodnik przestał być powoływany do reprezentacji Czarnogóry.

Robert Prosinecki podkreślił jednak, że "Dzielne Sokoły" nie mogą sobie pozwolić na stratę tak dobrego zawodnika i zapowiedział, że zrobi wszystko, by Ivanić ponownie występował w tamtejszej reprezentacji.

- Crvena zvezda to mój klub, śledzę na bieżąco to, co się w nim dzieje, a Mirko Ivanić od kilku sezonów jest liderem zespołu. Nie mam wątpliwości, że taki gracz dałby wiele reprezentacji Czarnogóry - powiedział dziennikowi "Kurir".

Słowa byłego zawodnika Realu Madryt i Barcelony wywołały burzę wśród... czarnogórskich kibiców. Fani, zrzeszeni w zajmującej się dopingiem na meczach kadry grupie "Ultra Crna Gora", w ostrych słowach zaznaczyli, że nie życzą sobie powrotu Ivanicia do drużyny narodowej.

"W związku z pogłoskami, pojawiającymi się w niektórych mediach po wypowiedzi trenera Prosineckiego na temat możliwego powrotu Ivanicia do reprezentacji, uznaliśmy, że naszym obowiązkiem jest publiczne wyrażenie naszego stanowiska. Dotychczas nie ingerowaliśmy w decyzje żadnego selekcjonera, obecny również ma nasze wsparcie, ale dla zdrajców naszych barw nie ma tu miejsca. Każdy jest odpowiedzialny za podejmowane przez siebie decyzje, a nasze stanowisko jest jasne: kto raz zdradził, pozostaje zdrajcą do końca życia" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu ultrasów.

W kwalifikacjach do Euro 2024 Czarnogóra zajęła 3. miejsce w grupie G, zdobywając 11 punktów w 8 meczach. Awans na turniej wywalczyli z tej grupy Węgrzy i Serbowie.