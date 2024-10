Real - Barcelona to wielki piłkarski hit. El Clasico to spotkanie, które śledzą kibice na całym świecie - w tym w Polsce. W tym roku jest to o tyle wyjątkowy mecz, że mogło w nim wziąć udział dwóch Polaków, czyli Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, broniący barw Barcelony.

Do przerwy było 0:0, choć swoje sytuacje miał między innymi Lamine Yamal, a gol Kyliana Mbappe nie został uznany ze względu na spalonego.

Real - Barcelona. Wynik meczu. Kto wygrał El Clascio?

Wynik meczu Real - Barcelona poznaliśmy w sobotę 26 października. O tym, kto wygrał El Clasico, przekonaliśmy się wieczorem - spotkanie rozpoczęło się o godzinie 21.00. Ostatecznie Barcelona wygrała... 4:0, a dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Robert Lewandowski.

