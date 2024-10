Lewandowski przemówił po El Clasico. Jasno i konkretnie wskazał jedno nazwisko

Barcelona wygrała 4:0 po dwóch trafieniach "Lewego", a także bramkach Lamine Yamala i Raphinhi. Podopieczni trenera Flicka są liderami La Liga - po sobotnim zwycięstwie mają sześć punktów przewagi nad Realem Madryt. Polak został zapytany o swoje odczucia po niesamowitym meczu w wykonaniu "Blaugrany".



- Jestem zadowolony, że strzeliłem dwa gole, mimo że mogłoby być ich więcej. Cieszę się również z tego, jak graliśmy, szczególnie na tym stadionie i przeciwko takiej drużynie jaką są "Królewscy". To bardzo satysfakcjonujące zwycięstwo, myślimy już o następnym meczu, ale sposób w jaki graliśmy nie pozwala nam się z niego nie cieszyć - powiedział kapitan reprezentacji Polski.

ZOBACZ TAKŻE: Polski weteran gościem honorowym na meczu ligi holenderskiej. "Tacy ludzie to skarb"

Dla Lewandowskiego, który rozegrał cały mecz, były to gole numer 13 i 14 w hiszpańskiej ekstraklasie w obecnym sezonie. 36-latek ma też na swoim koncie dwa gole w Lidze Mistrzów.



- Myślę, że najbardziej istotne jest to, jak gramy jako drużyna. Jesteśmy dużo bardziej ofensywni, strzelamy więcej goli, nawet jeżeli mamy gorszy fragment i jesteśmy zmęczeni to znajdzie się w nas motywacja do tego, żeby "wycisnąć" z siebie 100 procent. Tak samo jest w moim przypadku, nawet jak mi nie idzie to wiem, że mam wokół siebie grupę młodych, utalentowanych ludzi, którzy wesprą mnie w trudniejszych momentach - podkreślił Lewandowski.

156-krotny reprezentant Polski został zapytany również o relacje ze swoim obecnym szkoleniowcem - Hansim Flickiem. "Lewy" wyraził zadowolenie ze współpracy z trenerem, a także podkreślił, że ma on niesamowity wpływ na całą drużynę.



- To wyjątkowy trener, czasami rozumiemy się bez słów. Nie tylko ja, ale i cała drużyna czuje jego moc, dzięki niemu stajemy się lepsi. Dzięki niemu gramy naprawdę solidną piłkę. Dzisiaj najbardziej wyróżniało nas nastawienie psychiczne, które pozwoliło nam zaskoczyć Real - przyznał napastnik.

To był świetny tydzień dla piłkarzy "Dumy Katalonii". W trakcie zaledwie czterech dni zdołali wygrać z Bayernem Monachium (4:1), a także z Realem Madryt (4:0). Te sukcesy potwierdzają, że Barcelona wróciła do walki o najważniejsze europejskie trofea i jest gotowa na kolejne wyzwania.



- Chcemy zdobyć wiele trofeów, ale będzie jeszcze czas na to, aby o tym rozmawiać. Musimy zdobyć jeszcze wiele pewności siebie i doświadczenia, żeby rywalizować o najwyższe cele. Zwycięstwo na Santiago Bernabeu to kolejny krok w naszym rozwoju, ale przed nami jeszcze wiele meczów, w których musimy wykazać się koncentracją. Ważne jest, jak będziemy się prezentować w kolejnych tygodniach. Musimy ciężko pracować i rozwijać się, aby utrzymać poziom, który zaprezentowaliśmy w sobotę - zakończył Polak.