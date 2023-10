Dwa mecze w niespełna 24 godziny. Wyjątkowe poświęcenie reprezentanta

We wtorkowy wieczór 36-latek wyszedł na boisko w podstawowym składzie reprezentacji Czarnogóry w wyjazdowym starciu z Serbią, rozgrywanym w ramach kwalifikacji do mistrzostw Europy 2024. "Dzielne Sokoły" przegrały to spotkanie 1:3, ale Mijatović nie miał czasu na rozpamiętywanie porażki, gdyż niespełna 24 godziny później... stanął między słupkami Boraca w oddalonej o ponad 330 kilometrów od Belgradu Banja Luce.

Jak podaje "Avaz", golkiper po zgrupowaniu kadry mógł liczyć na dzień lub dwa wolnego, ale wykazał się nie lada poświęceniem i sam zadeklarował, że błyskawicznie wróci do Banja Luki, by wspomóc lidera bośniackiej ekstraklasy w zaległym meczu 2. kolejki z trzecim w tabeli FK Sarajewo.

Zaangażowanie Milana Mijatovicia przyniosło efekt. Drużyna Boraca zremisowała z ekipą ze stolicy 1:1 i utrzymała pięciopunktową przewagę nad trzecim w tabeli FK. Dystans do lidera zmniejszył za to drugi w tabeli Zrinjski Mostar, który ma o cztery "oczka" mniej, a do rozegrania jeszcze zaległe starcie z NK Siroki Brijeg.

RI, Polsat Sport