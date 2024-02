Kolejna porażka Magdy Linette. Pożegnała się z turniejem

Po pierwszym secie wydawało się, że polsko-rumuński duet bez większych problemów przechyli szalę zwycięstwa na swoją stronę. Linette i Niculescu wygrały pierwszego seta, tracąc w tym czasie zaledwie jednego seta.

Mimo to w drugiej odsłonie meczu sytuacja na korcie zmieniła się diametralnie. Tym razem to Chan i Olmos kontrolowały przebieg spotkania. Tajwanka i Meksykanka wygrał tę część meczu 6:2. Przez to o wyniku starcia musiał zadecydować super tie-break, w którym bezsilne okazały się Linette i Niculescu (4:10). Tym samym pochodząca z Poznania zawodniczka odpadła z rywalizacji na kortach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Warto przypomnieć, że Linette brała udział także w grze singlowej podczas turnieju w Dubaju. 32-latka odpadła już w pierwszej rundzie, kiedy to lepsza od niej okazała się Nao Hibino 2:6, 6:3, 4:6.