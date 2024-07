Hubert Hurkacz nie wystartuje na igrzyskach olimpijskich!

Polski tenisista doznał kontuzji kolana w czwartkowym meczu 2. rundy Wimbledonu. Od tego momentu fani zastanawiali się, co z jego zdrowiem i czy będzie w stanie wrócić na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Hurkacz wydał nawet oświadczenie, informując, że robi wszystko, by zdążyć na czas.

Zobacz także: Paryż 2024: Kiedy startują Polacy na igrzyskach olimpijskich?

W poniedziałek 22 lipca przekazał jednak smutne wieści.

- Rehabilitacja przebiega bardzo dobrze, cały czas idę do przodu. Podjęliśmy jednak decyzję z teamem, że nie jestem w stanie zagrać na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Była to bardzo trudna decyzja, ponieważ marzyłem o tym, by reprezentować Polskę na igrzyskach i móc zdobyć medal dla reprezentacji, ale niestety zdrowie mi w tym roku na to nie pozwoli - przyznał w krótkim wideo na Instagramie.